Спутник "Глонасс" выведен на внеплановое техобслуживание

Космический аппарат был запущен на орбиту 3 ноября 2018 года. Позже он был введён в систему.

Навигационный спутник "Глонасс-М" №756 выведен на внеплановое техобслуживание, сообщили в Центре управления системой ГЛОНАСС.

— По сообщению Центра управления системой ГЛОНАСС КА "Глонасс-М" №756 (5-я рабочая точка) будет выведен на плановое техническое обслуживание 6.03.19 с 18:42 до 23:30 (мск), — говорится в сообщении.

Как пишет ТАСС, космический аппарат был запущен на орбиту 3 ноября 2018 года. В систему он был введён 27 ноября 2018 года.

Как ранее писал Лайф, спутник "Глонасс-М" временно отключили 18 января. Ранее сообщалось, что у него истёк гарантийный ресурс, и обсуждался возможный запуск нового спутника для его замены. 4 февраля стало известно, что он вернулся в эксплуатацию.