Маск поблагодарил Рогозина за поздравление с окончанием испытаний Crew Dragon

Глава Space X Илон Маск на своей странице в "Твиттере" поблагодарил главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина за поздравление с успешным окончанием лётных испытаний корабля Crew Dragon.

Thank you on behalf of SpaceX! We have always admired your rocket/spacecraft technology. — Elon Musk (@elonmusk) 8 марта 2019 г.

— Спасибо от имени Space X. Мы всегда восхищались вашей ракетно-космической техникой, — написал Маск.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поздравил Илона Маска с успешным завершением лётных испытаний Crew Dragon и отметил, что подобная альтернативная система доставки будет обеспечивать работу МКС. Глава госкорпорации также выразил надежду на сотрудничество организаций.

Как сообщалось ранее, глава корпорации Space X Илон Маск оценил российскую космическую технику и обратил внимание на ракету-носитель "Ангара". От отметил, что у России отличная ракетная техника и наилучший из имеющихся сейчас двигателей. В ответ Рогозин подчеркнул, что с Маском не поспоришь.