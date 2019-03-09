Маск поблагодарил Рогозина за поздравление с окончанием испытаний Crew Dragon

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Маск поблагодарил Рогозина за поздравление с окончанием испытаний Crew Dragon

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Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев © wikipedia.org

Глава Space X Илон Маск на своей странице в "Твиттере" поблагодарил главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина за поздравление с успешным окончанием лётных испытаний корабля Crew Dragon.

— Спасибо от имени Space X. Мы всегда восхищались вашей ракетно-космической техникой, — написал Маск.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поздравил Илона Маска с успешным завершением лётных испытаний Crew Dragon и отметил, что подобная альтернативная система доставки будет обеспечивать работу МКС. Глава госкорпорации также выразил надежду на сотрудничество организаций.

Как сообщалось ранее, глава корпорации Space X Илон Маск оценил российскую космическую технику и обратил внимание на ракету-носитель "Ангара". От отметил, что у России отличная ракетная техника и наилучший из имеющихся сейчас двигателей. В ответ Рогозин подчеркнул, что с Маском не поспоришь.

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