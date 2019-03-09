Умер Владимир Этуш

На 97-м году жизни скончался народный артист СССР актёр Владимир Этуш. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на директора Театра им. Вахтангова Кирилла Крока.

— Владимир Абрамович скончался сегодня в 12:30 в больнице, куда его отвезли накануне, в пятницу, — сказал он.

Время и место прощания с артистом станут известны позднее.

В последнее время у артиста часто ухудшалось состояние, из-за чего он не раз попадал в больницу.

Владимир Этуш известен своими многочисленными ролями в советских кинохитах, таких как "Кавказская пленница", "Иван Васильевич меняет профессию" и "Двенадцать стульев".