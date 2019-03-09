Стало известно, где похоронят Владимира Этуша

Народного артиста СССР Владимира Этуша похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве на Аллее актёров Театра имени Вахтангова. Об этом сообщает Mash.
При этом дата пока остаётся неизвестной.
Напомним, сегодня в Москве на 97-м году жизни скончался народный артист СССР Владимир Этуш. Зрители навсегда запомнят его по многочисленным ролям в фильмах, таких как "Кавказская пленница", "Иван Васильевич меняет профессию" и "Двенадцать стульев". Возможной причиной его смерти стала остановка сердца.
Прощание с ним пройдёт в Театре им. Вахтангова.
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