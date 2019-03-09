Путин поручил открыть новые музейные комплексы в четырёх регионах России

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны и главам Приморского края, Калининградской и Кемеровской областей и города Севастополя открыть до 2023 года новые музейные комплексы на территории регионов. Текст поручения опубликован на сайте Кремля.
Глава государства поручил утвердить график строительства и ввода центров в эксплуатацию.
Кроме того, их концепции должны быть определены в срок до 25 апреля, а к 30 апреля власти регионов должны определить объём и источники финансирования.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени