Путин поручил открыть новые музейные комплексы в четырёх регионах России

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Путин поручил открыть новые музейные комплексы в четырёх регионах России

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Владимир Путин. Фото: © РИА "Новости" / Алексей Дружинин

Их концепции должны быть определены в срок до 25 апреля, а к 30 апреля власти регионов должны определить объём и источники финансирования.

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны и главам Приморского края, Калининградской и Кемеровской областей и города Севастополя открыть до 2023 года новые музейные комплексы на территории регионов. Текст поручения опубликован на сайте Кремля.

Глава государства поручил утвердить график строительства и ввода центров в эксплуатацию.

Кроме того, их концепции должны быть определены в срок до 25 апреля, а к 30 апреля власти регионов должны определить объём и источники финансирования.

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