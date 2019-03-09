Режиссёр Бортко назвал Этуша умнейшим человеком с большим талантом

Политический и культурный деятель отметил, что не найдётся человек, который сможет поставить под сомнение способности актёра.

Народный артист СССР актёр Владимир Этуш был умнейшим человеком и большим талантом, заявил первый зампред Комитета Госдумы по культуре и режиссёр Владимир Бортко в беседе с РИА "Новости".

— Он был умнейшим человеком, замечательным педагогом. Это действительно очень большая потеря, — сказал Бортко.

По его словам, не найдётся человек, который сможет поставить под сомнение способности Этуша и его большой талант.

Напомним, сегодня в Москве на 97-м году жизни скончался народный артист СССР Владимир Этуш. Зрители навсегда запомнят его по многочисленным ролям в фильмах, таких как "Кавказская пленница", "Иван Васильевич меняет профессию" и "Двенадцать стульев". Возможной причиной его смерти стала остановка сердца.