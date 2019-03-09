"Он величина!" Ученица Этуша Анастасия Бегунова рассказала об актёре

Актриса Анастасия Бегунова, которая сначала была ученицей Владимира Этуша, а потом вместе с ним служила в Театре им. Вахтангова, назвала актёра остроумным и интересным человеком. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

— Он остроумный, он интересный такой мужчина был, прекрасный. Он величина! Прекрасный артист, фанат своего дела. Он до последнего выходил на сцену, — сказала она.

Напомним, сегодня в Москве на 97-м году жизни скончался народный артист СССР Владимир Этуш. Зрители навсегда запомнят его по многочисленным ролям в фильмах, таких как "Кавказская пленница", "Иван Васильевич меняет профессию" и "Двенадцать стульев". Возможной причиной его смерти стала остановка сердца.

Прощание с ним пройдёт в Театре им. Вахтангова.