Более 40 тысяч москвичек получили цветы в рамках акции #Вамлюбимые

Более 40 тысяч москвичек получили тюльпаны в рамках акции #Вамлюбимые, приуроченной к Международному женскому дню. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что в первую очередь волонтёры поздравили тех, кто в этот день выполнял свой профессиональный долг: работников метрополитена, сферы ЖКХ, учреждений культуры и здравоохранения.
Всего же акция прошла на 52 городских площадках, а тюльпаны дарили более 600 волонтёров. Мероприятие прошло в московском метро и столичных аэропортах.
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