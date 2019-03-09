Более 40 тысяч москвичек получили цветы в рамках акции #Вамлюбимые

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Более 40 тысяч москвичек получили цветы в рамках акции #Вамлюбимые

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Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

Акция прошла на более чем 50 городских площадках, а тюльпаны дарили более 600 волонтёров.

Более 40 тысяч москвичек получили тюльпаны в рамках акции #Вамлюбимые, приуроченной к Международному женскому дню. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в первую очередь волонтёры поздравили тех, кто в этот день выполнял свой профессиональный долг: работников метрополитена, сферы ЖКХ, учреждений культуры и здравоохранения.

Всего же акция прошла на 52 городских площадках, а тюльпаны дарили более 600 волонтёров. Мероприятие прошло в московском метро и столичных аэропортах.

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