"Этуш – эпоха для целого поколения". Проклова прокомментировала смерть актёра

По словам артистки, после совместной работы с Владимиром Этушем он стал ей практически как близкий родственник.

Народный артист СССР Владимир Этуш был не только удивительно талантливым артистом, но и добрым, внимательным человеком. Такую характеристику ушедшему сегодня из жизни актёру дала его коллега по сцене Елена Проклова.

— Владимир Абрамович играл моего отца в фильме "Как Иванушка-дурачок за чудом ходил". Этуш, конечно, помимо того что это эпоха для целого поколения зрителей в нашей стране, ещё очень важный человек и в моей жизни. Он мне родным и близким стал после этой картины. Он удивительный артист и удивительный человек, очень нежный, добрый и внимательный товарищ. Для меня это большая потеря и как актёра, и как человека, который для меня в какой-то мере стал близким родственником, — цитирует артистку РИА "Новости".

Как ранее сообщал Лайф, сегодня в Москве на 97-м году жизни скончался народный артист СССР Владимир Этуш. Зрители навсегда запомнят его по многочисленным ролям в фильмах, таких как "Кавказская пленница", "Иван Васильевич меняет профессию" и "Двенадцать стульев". Возможной причиной его смерти стала остановка сердца.