Названа дата похорон Владимира Этуша

Прощание и похороны народного артиста СССР Владимира Этуша пройдут 12 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Театра им. Ваганова Кирилла Крока.

Церемония прощания пройдёт в театре, а похоронят актёра на Новодевичьем кладбище столицы.

— Прощание с Владимиром Этушем пройдёт в Вахтанговском театре во вторник. Церемония прощания начнётся в 10:00 мск, — сказал Крок.

Напомним, сегодня в Москве на 97-м году жизни скончался народный артист СССР Владимир Этуш. Зрители навсегда запомнят его по многочисленным ролям в фильмах, таких как "Кавказская пленница", "Иван Васильевич меняет профессию" и "Двенадцать стульев". Возможной причиной его смерти стала остановка сердца.