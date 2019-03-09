Кортежи лидеров и мотоциклы эскорта. Выставка ретроавто в Москве — фоторепортаж

Посетители смогут увидеть уникальные образцы не только советских, но и мировых автопроизводителей.

В Конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве продолжает свою работу выставка ретроавтомобилей и антиквариата "Олдтаймер-галерея". Лайф представляет фоторепортаж с места событий.

Посетители могут воочию увидеть кортежи сразу четырёх лидеров государства, а также экспозицию, посвящённую почётному мотоциклетному эскорту. Что любопытно, акцент сделан именно на мотоциклах, для которых лимузины служат фоном.

Кроме того, гостей мероприятия ждёт первый советский автомобиль класса гран-туризмо, секретная разработка Челябинского тракторного завода и даже первый официальный автомобиль Белого дома.

Самые состоятельные посетители выставки в последний день её работы (10 марта) смогут принять участие в уникальных торгах и приобрести себе редчайшие ретроавто, а также предметы антиквариата.