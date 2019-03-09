Кортежи лидеров и мотоциклы эскорта. Выставка ретроавто в Москве — фоторепортаж

В Конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве продолжает свою работу выставка ретроавтомобилей и антиквариата "Олдтаймер-галерея". Лайф представляет фоторепортаж с места событий.
Посетители могут воочию увидеть кортежи сразу четырёх лидеров государства, а также экспозицию, посвящённую почётному мотоциклетному эскорту. Что любопытно, акцент сделан именно на мотоциклах, для которых лимузины служат фоном.
Кроме того, гостей мероприятия ждёт первый советский автомобиль класса гран-туризмо, секретная разработка Челябинского тракторного завода и даже первый официальный автомобиль Белого дома.
Самые состоятельные посетители выставки в последний день её работы (10 марта) смогут принять участие в уникальных торгах и приобрести себе редчайшие ретроавто, а также предметы антиквариата.
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