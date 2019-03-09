"Жёлтые жилеты" заблокировали мост у Эйфелевой башни в Париже

"Жёлтые жилеты" заблокировали мост Йена, ведущий к Эйфелевой башне в Париже. Об этом сообщает ТАСС.
— Акция проводится в знак протеста против того, что положения Парижского договора о климате не выполняются и сам он поэтому превратился в ничего не значащую бумагу, — рассказала представительница манифестантов Леони Коэн.
Протестующие сели на асфальт на въездах на мост, тем самым перекрыв автомобильное движение. Они подняли над собой транспарант с надписью: "За социальную и климатическую справедливость — единый бой". Несмотря на то что акция не согласована, полицейские не разгоняют демонстрантов.
Накануне вечером "жёлтые жилеты" пытались разбить палаточный лагерь на Марсовом поле, однако их разогнали полицейские.
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