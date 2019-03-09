Катер столкнулся с китом в Японии, 87 человек пострадали

Всего на борту находился 121 пассажир, а в хвостовой части судна образовалась трещина размером в 15 сантиметров.

В Японии в результате столкновения катера на подводных крыльях и кита пострадали 87 человек. Состояние пятерых оценивается как тяжёлое. Об этом сообщает агентство Киодо.

Отмечается, что корабль направлялся из порта Ниигата и двигался в сторону острова Садо. Всего на борту находился 121 пассажир, а в хвостовой части судна образовалась трещина размером в 15 сантиметров.

Добавим, что всего на катере может разместиться до 250 человек.