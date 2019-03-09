Украина хочет заняться авиаучётом дельфинов в Чёрном море

Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак рассказал о планах провести авиаучёт дельфинов в Чёрном море.

— Имеем противоречивую информацию о количестве дельфинов в Чёрном море, но очевидно, что есть проблемы с их защитой, — говорится в сообщении ведомства.

По его словам, проблемы касаются не только Украины.

Кроме того, летом нынешнего года стартует проект ЕС по проведению международного авиаучёта дельфинов в Чёрном море. В исследованиях, которые будут длиться два года, примут участие учёные из Болгарии, Румынии, Турции, Монако и с Украины.