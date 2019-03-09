Экс-замглавы "Росгеологии" Горринга доставили в суд

Бывшего замглавы "Росгеологии" Руслана Горринга доставили в суд, сегодня ему будут избирать меру пресечения. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.
— Горрингу предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере", — огласил материалы следствия судья Александр Скрипст.
Как сообщалось ранее, следователи просят ареста экс-чиновника. Мужчину задержали по делу о мошенничестве.
Горринг прославился своим скандальным стримом на сервисе Twitch, во время которого угрожал расправой соперникам по стрелялке и рассказывал о сексуальных отношениях с подчинёнными. Видеозапись разошлась по соцсетям, после чего разгорелся скандал и его уволили из госкорпорации.
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