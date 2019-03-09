В Испании задержали четырёх граждан Румынии, причастных к подрыву банкоматов

В данный момент полиция продолжает поиски ещё одного члена преступной группировки.

Гражданская гвардия Испании задержала четырёх граждан Румынии, которые подозреваются в краже денег с помощью подрыва банкоматов. Об этом сообщают правоохранительные органы королевства.

В данный момент полиция продолжает поиски ещё одного члена преступной группировки. Уточняется, что для взлома банкоматов преступники использовали пероксид ацетона, который ранее задействовался для ряда террористических атак.

Всего же было обнаружено около 730 граммов вещества.