В Карибском море людей с рухнувшего самолёта спасли на круизном лайнере — видео

Морское судно следовало по маршруту от Багамских островов в США и среагировало на сигнал береговой охраны.

В Карибском море пилота и пассажира рухнувшего самолёта спасли на круизном лайнере, сообщает газета Daily Mail.

Как отмечается, морское судно шло от Багамских островов в сторону штата Флорида в США. На кадрах видно, как члены экипажа корабля подплыли к выжившим после крушения и вытащили их из воды.

Представитель компании, которой принадлежит лайнер, рассказал, что помощь пострадавшим экипаж оказал по запросу береговой охраны.

Ранее Лайф опубликовал видео столкновения двух круизных лайнеров в Буэнос-Айресе.