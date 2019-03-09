В Карибском море людей с рухнувшего самолёта спасли на круизном лайнере — видео

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В Карибском море людей с рухнувшего самолёта спасли на круизном лайнере — видео

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Морское судно следовало по маршруту от Багамских островов в США и среагировало на сигнал береговой охраны.

В Карибском море пилота и пассажира рухнувшего самолёта спасли на круизном лайнере, сообщает газета Daily Mail.

Как отмечается, морское судно шло от Багамских островов в сторону штата Флорида в США. На кадрах видно, как члены экипажа корабля подплыли к выжившим после крушения и вытащили их из воды.

Представитель компании, которой принадлежит лайнер, рассказал, что помощь пострадавшим экипаж оказал по запросу береговой охраны.

Ранее Лайф опубликовал видео столкновения двух круизных лайнеров в Буэнос-Айресе.

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