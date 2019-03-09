9 марта в Москве признано самым тёплым днём в этом году

По данным метеорологов, дневная температура воздуха поднялась до плюс 6,5 градуса.

В столице зафиксирован наивысший температурный показатель в текущем году — плюс 6,5 градуса. Таким образом 9 марта стало самым тёплым днём в столице, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

— В Москве к полудню на базовой метеостанции ВДНХ столбики термометров поднялись до плюс 6,5 градуса, что на 5 градусов выше климатической нормы и является самым высоким показателем этого года, но это ещё не окончательные данные, — рассказал РИА "Новости" метеоролог.

Евгений Тишковец добавил, что в то же время ощущение тепла практически полностью сводит на нет поднявшийся ветер юго-западного направления. По данным синоптиков, ожидаются порывы до 15 метров в секунду, в связи с чем ЦОДД призывает водителей не парковать автомобили под деревьями и рекламными щитами