С учётом меньшинств. В ОБСЕ призвали Латвию провести реформу образования

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С учётом меньшинств. В ОБСЕ призвали Латвию провести реформу образования

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Фото: ©РИА Новости/Сергей Мелконов

Комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер заявил, что Правительству Латвии необходимо провести реформу образования с учётом интересов меньшинств, проживающих в стране.

Как сообщает портал LSM, такую рекомендацию Заньер дал по итогам встреч с премьером и членами Правительства Латвии, депутатами сейма, а также с представителями общественных организаций и школ в Даугавпилсе, где живёт преимущественно русскоязычное население.

Заньер отметил, что реформа должна носить "консультативный и инклюзивный характер" и будет учитывать интересы национальных меньшинств.

Как писал ранее Лайф, в апреле 2018 года президент Латвии Раймондс Вейонис подписал закон о переводе русских школ на латышский язык обучения.

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