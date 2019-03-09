Экс-замглавы "Росгеологии" Руслан Горринг отрицает вину в мошенничестве

Бывший сотрудник госхолдинга попросил провести судебные заседания по его делу в закрытом режиме.

Бывший первый заместитель директора "Росгеологии" Руслан Горринг заявил, что не причастен к преступлению, в котором его обвиняют. По версии следствия, мужчина причастен к мошенничеству в особо крупном размере.

— Мы не считаем (Горринга. — Прим. ред.) причастным к какому-либо преступлению, — цитирует РИА "Новости" слова адвоката обвиняемого Николая Казанцева, сказанные в ходе заседания в Домодедовском суде Подмосковья.

Он же по просьбе своего клиента попросил провести судебное заседание в закрытом режиме в связи с тем, что часть материалов уголовного дела содержит личную информацию о Горринге, включая его детей. Суд ходатайство удовлетворил.

Напомним, экс-замглавы "Росгеологии" прославился своим скандальным стримом на портале Twitch, во время которого угрожал расправой соперникам по игре и рассказывал о сексуальных отношениях с подчинёнными. Видеозапись разошлась по соцсетям, после чего разгорелся скандал и его уволили из госкорпорации.

Позднее Лайф сообщил о задержании Горринга сотрудниками ФСБ по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.