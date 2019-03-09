"Велела продать". В Татарстане чиновница отказалась от Porsche

Она также задалась вопросом, зачем ей сейчас личный автомобиль, так как она постоянно в командировках.

Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина отказалась от автомобиля Porsche, который ей подарил молодой человек на 8 Марта. Об этом сообщает "Татар-информ".

Она задалась вопросом, зачем ей сейчас личный автомобиль, так как она постоянно в командировках, и отметила его экономическую невыгоду для неё.

— Велела ему продать и инвестировать в Татарстан. Это и есть лучший для меня подарок, — добавила Минуллина.

Изначально о подарке она рассказала телеведущему Леониду Якубовичу во время праздника в правительстве республики. В ответ на это он попросил дать адрес молодого человека.

Стоит добавить, что закон запрещает чиновникам принимать подарки дороже трёх тысяч рублей.