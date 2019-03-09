Олешко об Этуше: Он был похож на пароход, который плывёт по волнам жизни

Актёр Театра им. Вахтангова поделился с журналистами своими воспоминаниями о народном артисте СССР Владимире Этуше. В беседе с журналистами он вспомнил, как актёр поставил ему одно из условий.

— Невозможно, конечно, говорить об этом спокойно, несмотря на то что он прожил очень длинную, достойную жизнь, — сказал актёр.

По его словам, в 1995 году Этуш поставил ему условие: либо Олешко уходит с телевидения и будет учиться, либо он никогда не войдёт в стены театра.

— Я тогда выбрал учёбу. Он был ректором, девочки все становились красивее и прекраснее, когда его видели. Когда Этуш входил, у него были всегда безупречный костюм, галстук, накрахмаленная рубашка. Знаете, он был похож на красивый пароход, который плывёт по волнам жизни, — отметил Олешко.

Напомним, сегодня в Москве на 97-м году жизни скончался народный артист СССР Владимир Этуш. Зрители навсегда запомнят его по многочисленным ролям в фильмах, таких как "Кавказская пленница", "Иван Васильевич меняет профессию" и "Двенадцать стульев". Возможной причиной его смерти стала остановка сердца.

Прощание с Этушем пройдёт 12 марта в Театре им. Вахтангова. Похоронят его на Новодевичьем кладбище на Аллее актёров Театра имени Вахтангова.