Президентские выборы в Алжире могут быть перенесены на год

Окружение главы государства рассмотрит несколько вариантов возможного выхода из сложившейся в стране ситуации.

Президентские выборы в Алжире, назначенные на 18 апреля 2019 года, могут быть перенесены на 10–12 месяцев. Об этом сообщает TSA.

Окружение главы государства рассмотрит несколько вариантов возможного выхода из сложившейся в стране ситуации. В Алжире с конца февраля не прекращаются акции протеста населения, которое требует отставки президента страны Абдель Азиза Бутефлики, который заявил о своём выдвижении на пятый срок.

По факту речь идёт о том, что окружение президента и оппозиция договорятся между собой о принципах управления государством на переходный период. При этом с принятыми решениями могут не согласиться митингующие на улицах.

Сам Бутефлика находится в больнице в Женеве. Врачи оценили его состояние как критическое.