В Дагестане врачи выписали 18 человек, отравившихся в детском саду

Врачи выписали 18 человек, ранее госпитализированных после массового отравления в детском саду в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Министерства здравоохранения.
— Шестнадцать детей и двое взрослых, отравившихся в детском садике села Советское Магарамкентского района, выписаны домой, — говорится в сообщении.
Согласно Минздраву, в ЦРБ остаются шесть человек. Их самочувствие заметно улучшилось, и в скором времени их тоже выпишут.
Ранее Лайф писал о том, что в больнице из-за отравления оказалось 24 человека.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени