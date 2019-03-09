В Дагестане врачи выписали 18 человек, отравившихся в детском саду

В больнице остаются ещё шесть человек, их самочувствие на данный момент заметно улучшилось.

Врачи выписали 18 человек, ранее госпитализированных после массового отравления в детском саду в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Министерства здравоохранения.

— Шестнадцать детей и двое взрослых, отравившихся в детском садике села Советское Магарамкентского района, выписаны домой, — говорится в сообщении.

Согласно Минздраву, в ЦРБ остаются шесть человек. Их самочувствие заметно улучшилось, и в скором времени их тоже выпишут.

Ранее Лайф писал о том, что в больнице из-за отравления оказалось 24 человека.