Российский историк подверг сомнению подлинность "карты сокровищ" Третьего рейха

По словам Константина Залесского, в архивных записях о войсках СС не значится некий Эгон Олленхауэр, который якобы руководил операцией по вывозу сокровищ нацистов.

Российский историк Константин Залесский подверг критике сообщения, что в Польше якобы найден дневник гитлеровского офицера, который во время Великой Отечественной войны спрятал многие ценности Третьего рейха. Сомнения в подлинности документа вызвал целый ряд исторических несоответствий.

— Сам документ не опубликован, представлено несколько фотографий его страниц. Относиться к этому надо очень аккуратно. Те, кто представил эти документы, заявили, что прошли пять экспертиз, но неизвестно, кто проводил эти экспертизы, — рассказал телеканалу "Звезда" Константин Залесский.

Также историк подчеркнул, что остаётся тайной, почему подобный документ оказался в масонской ложе Кведлинбурга, как утверждают представившие его люди. Неизвестно — и кто такой сам Эгон Олленхауэр, названный автором дневника с "картой сокровищ". Ведь его существование не подтверждается архивными документами, что может говорить о том, что это выдуманный персонаж.

— Кто такой Эгон Олленхауэр, чей дневник? Если штандартенфюрер СС, как утверждается, то почему об этом штандартенфюрере СС нет никаких сведений в документах СС? Если штурмбанфюрер, это другой вопрос, но его в списках штурмбанфюреров на 1943 год тоже нет. Кто такой этот человек? Сведений о его биографии нет, он не цепляется по своей предыдущей деятельности, хотя цепляются, в общем, все. В войсках СС такого человека вообще никогда не состояло, — отмечает историк.

Также Залесский подверг критике данные, что гитлеровцы якобы прятали ценности на 260 грузовиках. Как отмечает историк, для обслуживания таких объёмов груза и техники требуется большое количество персонала, примерно более 1000 человек. Что наверняка могло поставить под угрозу срыва секретность операции.

Как ранее сообщал Лайф, в Сети был опубликован личный дневник некоего офицера Третьего рейха Эгона Олленхауэра, в котором указано, где находятся золото, произведения искусства и другие ценности, спрятанные нацистами при отступлении из Польши.