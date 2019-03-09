Грузовик и автобус столкнулись в Ленобласти, шесть человек пострадали

В Ленинградской области на трассе Вологда — Новая Ладога столкнулись автобус и грузовой автомобиль. В результате ДТП пострадало шесть человек. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места происшествия.
Отмечается, что автобус направлялся из Тихвина в Санкт-Петербург, однако столкнулся с грузовиком, ехавшим навстречу.
Лишь один из пострадавших получил лёгкое ранение и отказался от госпитализации. Остальные пятеро были направлены в Волховскую ЦРБ.
Фото с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на и )
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