Грузовик и автобус столкнулись в Ленобласти, шесть человек пострадали

Лишь один из них отказался от госпитализации. Одна из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.

В Ленинградской области на трассе Вологда — Новая Ладога столкнулись автобус и грузовой автомобиль. В результате ДТП пострадало шесть человек. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места происшествия.

Отмечается, что автобус направлялся из Тихвина в Санкт-Петербург, однако столкнулся с грузовиком, ехавшим навстречу.

Лишь один из пострадавших получил лёгкое ранение и отказался от госпитализации. Остальные пятеро были направлены в Волховскую ЦРБ.