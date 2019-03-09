Бюджетная замена "крузу". Названа дата начала продаж Chevrolet Monza

Новый седан получился короче своего собрата и с уменьшенным расстоянием между осями.

Продажи автомобиля Chevrolet Monza стартуют 21 марта, а портал Bitauto опубликовал фотографии авто из Гуанчжоу. При этом автосалоны уже получили первые образцы авто.

Отмечается, что автомобиль призван стать более дешёвой заменой известному в России седану Cruze. Новый седан получился короче своего собрата и с уменьшенным расстоянием между осями.

Автомобиль предлагается с двумя вариантами двигателя — 1,0 и 1,3 литра мощностью 125 и 163 л. с. соответственно. Сочетаться они будут с 5-ступенчатой механикой или 6-ступенчатым роботом.

Однако оснащение новинки получилось куда более скромным, нежели у Cruze. Предварительная стоимость авто — около 786 тысяч рублей.