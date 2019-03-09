В Мосгордуме готовы рассмотреть инициативу об установке бюста Этушу

Возможность установки бюста актёру Владимиру Этушу рассмотрят в Мосгордуме, рассказал депутат МГД Евгений Герасимов в беседе с РИА "Новости".

— Если Театр Вахтангова выйдет с предложением, то, я думаю, можно недалеко от театра поставить его бюст, я бы это сделал. А так, конечно, памятную доску обязательно нужно установить там, где он жил, — сказал Герасимов.

Как ранее сообщал Лайф, сегодня в Москве на 97-м году жизни скончался народный артист СССР Владимир Этуш.

Как ранее писал Лайф, прощание с Владимиром Этушем пройдет в Вахтанговском театре 12 марта. После гражданской панихиды его похоронят на Новодевичьем кладбище.