В Петербурге спасли почти сто рыбаков со льда Финского залива

В Санкт-Петербурге спасатели вытащили со льда 97 моряков, застрявших в Финском заливе. Об этом сообщает местное ГУ МЧС.

Инцидент произошёл в субботу, 9 марта. Штормовой ветер и метели, накрывшие Петербург этим утром, привели к таянию льда из-за чего несколько десятков рыбаков оказались в опасном положении.

— В кратчайшие сроки к петербургской дамбе прибыли экипажи эвакуаторов, которые перевезли спасательные катера на другую сторону комплекса защитных сооружений (КЗС), минуя закрытые из-за угрозы наводнения створы, — говорится в сообщении.

Информации о госпитализированных не поступало.