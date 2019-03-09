Сестра Майкла Джексона обвинила его в педофилии

Сестра Майкла Джексона Ла Тойя ещё в 1993 году обвинила своего брата в педофилии.

— Я его (Майкла. — Прим. Лайфа) очень люблю, но не могу быть и не буду молчаливым соучастником его преступлений против маленьких невинных детей, — заявила она в интервью MTV 26 лет назад.

Интервью с Ла Тойей вышло после того, как отец 13-летнего Джори Чэндлера обвинил певца в домогательствах к его сыну.

Напомним, 3 марта состоялась премьера документального фильма, рассказывающего о скандально известных событиях в поместье Майкла Джексона. После показа ленты в Канаде из радиоэфира убрали песни музыканта. Вместе с тем семья Джексона подала в суд на канал HBO и потребовала 100 млн долларов.