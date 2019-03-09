Порошенко рассказал об освобождении от "культурной оккупации"

Лидер Незалежной также подчеркнул, что украинский язык за последние пять лет надёжно закрепился в обществе.

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что за последние пять лет страна сумела избавиться от "культурной оккупации". Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

Об этом он заявил во время выступления на мероприятиях по случаю 205-летия со дня рождения поэта Тараса Шевченко.

— Мы освободились от культурной оккупации, которая не менее опасна, чем оккупация физическая, — отметил Порошенко.

Он также рассказал, что за последние пять лет украинский язык, песня, кино, книга и культура обрели прочные позиции в пространстве вокруг и в сердцах граждан.

Лидер Незалежной также подчеркнул, что позиции украинского языка стали сильны как никогда, что помогло "преодолеть многолетнее унижение", не нарушая прав носителей других языков.