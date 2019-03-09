В челябинской клинике двухлетний малыш получил травму головы

В региональном управлении СКР рассказали, что инцидент произошёл по причине неисправного оборудования.

В частном медицинском центре в Челябинске двухлетний ребёнок получил травму. Об этом сообщает издание URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Ребёнок 2016 года рождения занимался в частном медицинском центре и получил травмы. Оборудование, на котором он занимался, было неисправным, — говорится в сообщении.

По словам следователей, у ребёнка было хроническое заболевание и его привела в больницу мама на реабилитацию. Малыш получил травму головы в результате падения с тренажёра.