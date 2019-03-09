Во Владимире умер победитель конкурса по поеданию блинов

Во Владимире во время празднования Масленицы скончался победитель конкурса на скоростное поедание блинов. Об этом РИА "Новости" рассказала старший помощник руководителя СУ СК по региону Ирина Минина.

Она отметила, что смерть наступила после окончания конкурса, когда мужчина отошёл в сторону.

— Отошёл в сторонку, и вдруг сделалось плохо — упал. Скорая уже констатировала смерть, — сказала Минина.

На данный момент неизвестно, подавился ли покойный блином либо смерть наступила другим путём. Причину сейчас устанавливают следователи.