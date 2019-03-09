Голодец: Решение об электронных визах будет принято в ближайшие полгода

Заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец заявила, что решение об электронных визах для въезда в Россию будет принято в ближайшие полгода.

— Я думаю, что в ближайшие полгода будет принято решение, которое нас сильно продвинет в этом вопросе. Мы активно выступаем за расширение применения этого хорошего продукта, — рассказала она журналистам на полях международной туристической выставки "Интурмаркет".

Она добавила, что к российским туристическим продуктам есть интерес со стороны как иностранных, так и отечественных туристов. По словам Голодец, сейчас активно обсуждается вопрос расширения списка стран, чьи граждане смогут въезжать в Россию по электронной визе.

Как писал ранее Лайф, президент РФ Владимир Путин призвал упростить визовые формальности для иностранных туристов. В частности, он предлагает расширить использование электронных виз для въезда в страну.