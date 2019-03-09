В РПЦ раскритиковали СМС-рассылки с извинениями в Прощёное воскресенье

По словам священнослужителей, смысл этого памятного дня в искреннем покаянии и прощении.

Искренние покаяние и прощение являются нелёгкими эмоциональными состояниями для человека, а потому не могут иметь ничего общего с массовой СМС-рассылкой, к которой прибегают некоторые люди в Прощёное воскресенье. Такое мнение в эфире телеканала "Россия 24" высказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

— Нет ничего проще, чем в церковный праздник разослать по СМС коллективное поздравление, а в Прощёное воскресенье — просьбу о прощении. Самое трудное — это действительно простить реального обидчика или попросить прощения у того, кого мы действительно обидели, и того, кто находится рядом с нами, может быть, каждый день и кто эту обиду носит в своём сердце, — пояснил митрополит.

Кроме того, священнослужитель отметил, что без самоочищения невозможно вступить на путь покаяния. А лучший способ загладить свою вину перед кем-либо — искренне попросить прощения или сделать доброе дело для этого человека.