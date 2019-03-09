Из офиса в Москве украли сумку с 2,4 миллиона рублей

В Москве у советника генерального директора одной из московских фирм украли сумку с наличными на общую сумму 2,4 млн рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Как отмечается, с 12:00 до 13:00 неизвестный свободным доступом из помещения офиса совершил кражу сумки. В ней находились 40 тысяч рублей и 32 тысячи евро.

Инцидент произошёл в офисе в Кривоколенном переулке. Полиция возбудила уголовное дело по статье о краже.

Ранее Лайф рассказывал о том, что из квартиры в центре Москвы украли 13 млн рублей.