Взрыв произошёл на подстанции на юго-востоке Венесуэлы

В штате Боливар на юго-востоке Венесуэлы произошёл взрыв на подстанции. Об этом сообщает газета El Nacional.
Отмечается, что подстанция располагалась на окраине города Сьюдад-Боливар. Очевидцы заявляют о столбе густого чёрного дыма и пожаре.
Напомним, ранее во многих районах Каракаса и более чем в 20 штатах республики наблюдалось отключение электричества. Власти заявили, что случилась диверсия. Президент Венесуэлы обвинил в этом американскую сторону, отметив, что "электроэнергетическая война США обречена на провал".
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