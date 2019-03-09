Взрыв произошёл на подстанции на юго-востоке Венесуэлы

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Взрыв произошёл на подстанции на юго-востоке Венесуэлы

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Фото: © Pixabay

В штате Боливар на юго-востоке Венесуэлы произошёл взрыв на подстанции. Об этом сообщает газета El Nacional.

Отмечается, что подстанция располагалась на окраине города Сьюдад-Боливар. Очевидцы заявляют о столбе густого чёрного дыма и пожаре.

Напомним, ранее во многих районах Каракаса и более чем в 20 штатах республики наблюдалось отключение электричества. Власти заявили, что случилась диверсия. Президент Венесуэлы обвинил в этом американскую сторону, отметив, что "электроэнергетическая война США обречена на провал".

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