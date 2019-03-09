Порошенко заявил, что Украине нужно высокоточное ракетное оружие

По словам украинского президента, наличие оружия, способного поражать цели в тылу противника, сделает оборону страны более надёжной.

Президент Украины Пётр Порошенко заявил о том, что Украине необходимо высокоточное ракетное оружие, способное поражать цели в тылу противника.

— Нам нужно высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия, способное поражать цели далеко в тылу врага. Это сделает агрессора сдержанным, а нашу оборону — надёжной. Для меня безопасность украинцев — прежде всего, — написал он в своём твиттере.

По словам Порошенко, в результате приостановки участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности России и США, Украина "лишилась определённых обязательств" в вопросе ограничения дальности полёта ракет.

Как писал ранее Лайф, о намерении выйти из ДРСМД власти США заявили ещё в октябре прошлого года. 7 февраля Госдепартамент вручил российской стороне ноту о приостановлении участия американской стороны в соглашении. В качестве ответных мер 4 марта Путин подписал указ о приостановлении выполнения РФ Договора о РСМД.