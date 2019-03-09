В Башкирии столкнулись сразу 12 автомобилей

В данный момент за помощью к медикам обратились три человека. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.

В Башкирии на трассе Самара — Уфа — Челябинск произошло ДТП, участниками которого стали сразу 12 автомобилей. Об этом сообщает региональное отделение ГИБДД.

Инцидент произошёл в 17:30 по московскому времени. Отмечается, что изначально столкнулись автомобили "Мицубиси" и "Газель". После этого из-за плохой видимости в них врезались ещё 10 легковушек.

В данный момент за помощью к медикам обратились три человека. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.