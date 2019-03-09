Скрывался под другой фамилией. Стали известны подробности дела Горринга

Изменения произошли в тот момент, когда он находился под следствием, от которого скрылся.

Бывший первый заместитель директора "Росгеологии" Руслан Горринг изменил фамилию и скрылся от следствия в 2011 году. Об этом сообщает СУ СКР.

Отмечается, что Ганижев в 2011 году получил более 5 млн рублей за беспрепятственную коммерческую деятельность на территории Ленинского района Подмосковья, которые в дальнейшем должен был передать председателю районного совета депутатов Александру Газейкину. Однако был задержан.

После того как ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, он скрылся от следствия и сменил фамилию, после чего стал Горрингом.

Ранее сообщалось, что экс-замглавы "Росгеологии" прославился своим скандальным стримом на портале Twitch, во время которого угрожал расправой соперникам по игре и рассказывал о сексуальных отношениях с подчинёнными. Видеозапись разошлась по соцсетям, после чего разгорелся скандал и его уволили из госкорпорации.

9 марта суд арестовал на два месяца бывшего первого заместителя директора "Росгеологии" Руслана Горринга.