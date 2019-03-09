США намерены противостоять "российскому влиянию" на Балканах

В Вашингтоне считают, что Москва всячески старается "подорвать договорённости" между Грецией и Северной Македонией.

Госдеп США и страны Евросоюза намерены разработать стратегию по противодействию влиянию России на Балканах. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер.

В Вашингтоне считают, что Москва всячески старается "подорвать договорённости" между Грецией и Северной Македонией, а также "подогревает" сепаратизм среди боснийских сербов, тем самым пытаясь установить хаос в регионе.

Кроме того, Палмер выразил мнение, что Сербия и Косово смогут сесть за стол переговоров, чтобы претендовать на членство в ЕС.