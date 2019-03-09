"Грязный террористический акт". На Кубе осудили саботаж на ГЭС в Венесуэле

Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель осудил инцидент с отключением электричества в Венесуэле, назвав его террористическим актом. Об этом он написал в "Твиттере".

— Электрический саботаж в Венесуэле — грязный террористический акт, цель которого — сломить сопротивление венесуэльского народа и поощрить военную интервенцию,— написал он.

Как сообщал Лайф, ранее власти Венесуэлы сообщили, что инцидент с отключением электричества произошёл из-за кибератаки, а также не исключили причастность Вашингтона.

В свою очередь, США отвергли обвинения.

Напомним, с вечера 7 марта во многих районах Каракаса и более чем в 20 штатах республики наблюдалось отключение электричества. Власти заявили, что случилась диверсия. Президент Венесуэлы обвинил в этом американскую сторону, отметив, что "электроэнергетическая война США обречена на провал".