"Причины очевидны". Эрдоган заявил, что покупка С-400 не связана с НАТО

Президент Турции Реджеп Эрдоган 9 марта отметил, что не скрывает условий использования российских зенитно-ракетных комплексов С-400 и их приобретение никак не связано с безопасностью НАТО. Об этом он заявил в ходе митинга в Диярбакыре.

— Приобретаемые нами С-400 никак не связаны с безопасностью НАТО, США или F-35. Причины, по которым мы покупаем эти системы, очевидны, — передаёт слова политика телеканал TRT.

При этом он выразил надежду, что у Анкары получится разрешить разногласия с Вашингтоном, возникшие из-за покупки упомянутых систем.

Как писал Лайф, ранее США пригрозили Турции "серьёзными последствиями" в случае покупки С-400.

Напомним, Вашингтон неоднократно пытается отговорить Турцию от покупки российских ЗРК. В конце февраля лидер республики Реджеп Эрдоган заявил, что об отмене сделки с РФ "не может быть и речи".