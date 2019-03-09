При крушении самолёта в Колумбии погибло не менее 12 человек

По меньшей мере двенадцать человек погибли при крушении самолёта компании Laser в Колумбии. Об этом сообщает портал Caracol Radio.

Как уточняется, погибшие находились на борту воздушного судна Douglas DC-3, направлявшегося в город Вильявисенсио из Сан-Хосе-дель-Гуавьяре.

Перед крушением пилот успел доложить о чрезвычайной ситуации на борту и заявил о намерении совершить аварийную посадку.

На месте работают спасатели, идёт опознание погибших.

Причина инцидента не уточняется.