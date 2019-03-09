Кровь и фаеры. Радикалы пытались заблокировать кортеж Порошенко в Черкассах

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Кровь и фаеры. Радикалы пытались заблокировать кортеж Порошенко в Черкассах

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Радикалы попытались заблокировать кортеж лидера Незалежной Петра Порошенко в Черкассах после его выступления.

— Представители "Национального корпуса" пытались заблокировать кортеж главы государства и начали провоцировать драку с жителями Черкасс и полицией, — указывается в заявлении пресс-служба регионального Управления национальной полиции.

Отмечается, что радикалы также хотели попасть на сцену и применили пиротехнику. После этого началась потасовка с правоохранителями. В итоге 15 полицейских получили травмы различной степени тяжести.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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