ВВС Индии сбили ещё один пакистанский беспилотник

В небе над индийским штатом Раджастхан сбит беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Пакистана, пишет India Express. Инцидент произошёл в районе города Ганганагар.

Сообщается, что дрон вылетел туда около половины восьмого вечера по местному времени (16:30 мск). ВВС Индии заметили его сразу после пересечения воздушной границы.

Как ранее писал Лайф, ещё один пакистанский беспилотник сбили 4 марта 2019 года в том же штате Индии в районе города Биканер. При помощи аппарата военные Исламабада, по некоторым данным, пытались изучить позиции обороны противника, то есть Индии.

Напомним, конфликт двух стран обострился в середине февраля после атаки террориста-смертника, который подорвал себя рядом с колонной полицейских в индийском штате Джамму и Кашмир. 45 человек погибли.