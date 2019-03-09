Аваков назвал недопустимыми столкновения, устроенные националистами в Черкассах

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Аваков назвал недопустимыми столкновения, устроенные националистами в Черкассах

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Глава МВД Украины Арсен Аваков. Фото: © РИА Новости

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал недопустимыми столкновения, устроенные радикалами.

Напомним, 9 марта националисты провели на майдане Незалежности в украинской столице митинг против хищений в сфере обороны. После него у президентской администрации демонстранты столкнулись с полицией. Три правоохранителя получили в итоге травмы. Также радикалы пытались заблокировать кортеж Петра Порошенко в Черкассах.

— Любому гневу есть разумные границы! То, что сегодня на митинге Порошенко в Черкассах предприняли представители "Национального корпуса", — недопустимо, — возмутился Аваков в "Фейсбуке".

По мнению главы МВД, за столь неподобающее поведение никому не будет поблажек и "преступившие черту должны понести наказание".

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