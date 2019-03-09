"Поучает людей, здоровье гробящих". В Сети осудили слова чиновника об учителях

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"Поучает людей, здоровье гробящих". В Сети осудили слова чиновника об учителях

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Руководитель Администрации Главы Чувашской Республики Юрий Васильев. Фото: © Официальный сайт главы Чувашской республики

Интернет-пользователи усомнились, что глава Чувашской администрации вправе оценивать, много или мало работают педагоги.

В социальных сетях поднялась волна критики в адрес главы Администрации Чувашии Юрия Васильева. Гнев многих пользователей "Твиттера" вызвали слова чиновника о том, что учителя с невысокими зарплатами "мало работают".

Какое право он имеет поучать людей, здоровье гробящих, чтобы жить достойно человека и содержать свои семьи?

@46Ieliena

А этот чиновник знает, что в сутках 24 часа?

@from_Moscow_

Сытый голодного не разумеет

Татьяна Ефимова

Как ранее писал Лайф, Васильев выразил мнение, что учителя с высокой нагрузкой получают "достойную зарплату", а всем остальным надо больше трудиться.

Позже в заявлении пресс-службы Администрации Чувашской Республики отметили, что Васильев не употреблял слова "лень" и "ленивые", а его высказывания искажены СМИ.

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