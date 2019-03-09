"Поучает людей, здоровье гробящих". В Сети осудили слова чиновника об учителях

В социальных сетях поднялась волна критики в адрес главы Администрации Чувашии Юрия Васильева. Гнев многих пользователей "Твиттера" вызвали слова чиновника о том, что учителя с невысокими зарплатами "мало работают".
Какое право он имеет поучать людей, здоровье гробящих, чтобы жить достойно человека и содержать свои семьи?
@46Ieliena
А этот чиновник знает, что в сутках 24 часа?
@from_Moscow_
Сытый голодного не разумеет
Татьяна Ефимова
Как ранее писал Лайф, Васильев выразил мнение, что учителя с высокой нагрузкой получают "достойную зарплату", а всем остальным надо больше трудиться.
Позже в заявлении пресс-службы Администрации Чувашской Республики отметили, что Васильев не употреблял слова "лень" и "ленивые", а его высказывания искажены СМИ.
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