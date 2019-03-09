Власти Венесуэлы назвали Гуайдо "послом США"

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса во время антиимпериалистического марша в Каракасе назвал лидера оппозиции Хуана Гуайдо послом (президента США. — Прим. Лайфа) Дональда Трампа в Венесуэле.

По словам министра, оппозиция всеми силами пытается добиться смены власти в стране.

— Они делают всё, что в их силах, и даже больше, посещают министерства иностранных дел самых далёких от Венесуэлы стран, а затем послы США начинают шантажировать их правительства, чтобы они не признавали легитимные власти Венесуэлы, — передаёт слова Арреаса портал Noticias Venezuela.

При этом он отметил, что для налаживания диалога с Каракасом Вашингтону придётся реабилитироваться.

Напомним, Гуайдо ведёт борьбу против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Лидера оппозиции активно поддерживают США. По некоторым данным, именно после консультаций с Вашингтоном политик объявил себя временным главой государства.