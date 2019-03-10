СМИ: Жители Венесуэлы сообщили о повторном отключении электричества

Жители разных штатов Венесуэлы сообщают о повторном отключении электричества, пишет газета El Nacional.

По предварительным данным, жители штатов, в которых ранее восстановили электроснабжение, вновь жалуются на его отсутствие.

Отмечается, что после саботажа на ГЭС имени Симона Боливара последствия аварии до сих пор не устранили в таких штатах, как Валенсиа, Варгас, Тачира, Сулиа, Карабобо, Лара и нескольких других.

Как писал Лайф, 9 марта на юго-востоке Венесуэлы произошёл взрыв на подстанции.

До этого с вечера 7 марта во многих районах Каракаса и более чем в 20 штатах республики наблюдалось отключение электричества. Власти заявили, что случилась диверсия, и высказали предположение о возможной причастности Вашингтона, однако там отвергли обвинения.

В Кубе поддержали президента Николаса Мадуро и назвали инцидент с электричеством "грязным террористическим актом".